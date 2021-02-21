2021/02/21 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي متظاهران مصرعهما وجُرح نحو ثلاثين آخرين، السبت، حين أطلقت قوات الأمن في ميانمار (بورما) الرصاص على تظاهرة مناهضة للجيش في ماندالاي في وسط البلاد، في أعمال العنف هي الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيلان وعشرات الجرحى في تظاهرة مناهضة للجيش في ميانمار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيلان وعشرات الجرحى في تظاهرة مناهضة للجيش في ميانمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).