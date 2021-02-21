الإسرائيلية التي عبرت حدود سوريا: لن يمنعني أي سور

2021/02/21 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، أول صور لامرأة إسرائيلية عبرت الحدود إلى سوريا قبل أسبوعين، وعادت بموجب صفقة تبادل أسرى توسطت فيها روسيا.

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