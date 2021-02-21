2021/02/21 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير خبراء الأوبئة الأميركيين ومستشار البيت الأبيض، آنتوني فاوتشي، في مقابلة مع صحيفة "تيليغراف" البريطانية، إن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "كان محظوظا جدا" بنجاته من عدوى فيروس كورونا المستجد، التي كانت قد أصابته العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاوتشي: ترامب كان محظوظا بالنجاة من كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاوتشي: ترامب كان محظوظا بالنجاة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).