تعرف على طقس العراق.. أمطار وثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر

2021/02/21 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس في العراق، أمس السبت، إلى تدني درجات الحرارة لتصل تحت الصفر في المناطق الشمالية، مع فرص زخات أمطار متفرقة خفيفة، والثلوج على ...

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