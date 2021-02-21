مخاوف لدى الشبك من اقتحام سنجار من قبل الجانب التركي

2021/02/21 | 08:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصاكد النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، وجود الكثير من المخاوف لدى الاهالي من قيام الاتراك باقتحام سنجار بذريعة القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني.وقال الشبكي لـ /المعلومة/، ان “تركيا تتذرع بمحاربة حزب العمل وبالتالي فأنها تريد اقتحام سنجار، لان العمليات التي اعلنت عنها انقرة (مخلب النسر) لم تأت بنتائج مرضية للاتراك وفشلت في معظم عملياتها باستثناء قصف بعض معاقل حزب العمال الكردستاني”.واضاف ان “الاتراك ومن خلال المعلومات المتوفرة وما اعلنها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فأن هناك نية لتركيا لاقتحام سنجار عبر عملية برية بحجة القضاء على حزب العمال”.وبين ان “الحكومة واهالي سنجار وكل القوى الوطنية لديها الحق بالرد على هذه الاعتداءات خاصة ان هناك تخوف من نية الاتراك لاقتحام المنطقة المذكورة”.



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