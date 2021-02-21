كان ينوي استهداف المدنيين.. تفاصيل القبض على أحد عناصر 'ولاية كركوك'

2021/02/21 | 08:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الدفاع، القاء القبض على احد عناصر ما يسمى "ولاية كركوك".

وذكرت الوزارة في بيان نشر مساء أمس السبت، 20 شباط 2021، انه بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية ورد الفعل السريع تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكريةوبالتعاون مع قوة من كتيبة الاستطلاع العميق للمديرية من الاطاحة باحد الارهابيين العاملين ضمن المفارز العسكرية لما يسمى "ولاية كركوك".

واضاف البيان، ان "العملية تمت بعد استدراج الارهابي لكمين محكم في احدى مناطق محافظة كركوك".

وأوضح ان "الارهابي هو احد العناصر الناشطة في تقديم الدعم اللوجستي لمضافات داعش الارهابي وكان يروم القيام باعمال ارهابية تستهدف المدنيين".

واشار الى ان "الارهابي يعد واحدا من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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