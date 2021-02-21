الحشد الشعبي يلقي القبض على ارهابي في تلعفر

2021/02/21 | 08:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي في العراق، أمس السبت، من القاء القبض على أحد عناصر فلول "داعش" الارهابي في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى....

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