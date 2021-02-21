تصريح خطير لوزير الصحة العراقي بشأن الإصابات بالسلالة الجديدة

2021/02/21 | 08:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة والبيئة في العراق، حسن التميمي، ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين....

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