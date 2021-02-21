دعا للنظام الرئاسي.. المالكي: الانتخابات ستوقعنا بمأزق وقانونها سينتج برلمانا منقسما

2021/02/21 | 08:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من أن إقامة الانتخابات في ظل الظروف الحالية سيوقع البلاد بمأزق لا تحسد عليه، معتبرا ان قانون الانتخابات سينتج برلمانا منقسما.

وقال المالكي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “المرجعية الدينية طالبت بنظام انتخابي نزيه وآمن ولم تطلب نظاما أو دوائر معينة”، مبينا أن “الكتل الكبيرة القادرة على صنع المواقف ستختفي في ظل القانون الجديد”.

وأضاف أن “النظام الرئاسي افضل للعراق من النظام البرلماني”، لافتا إلى أن “قانون الانتخابات الجديد سينتج برلمانا غير متماسك”.

وحذر المالكي من أنه “اذا أقيمت الانتخابات بالواقع الحالي فإنها ستوقعنا في مأزق لا نحسد عليه”.

وبشأن ظهور ابنة رئيس النظام السابق رغد، اعتبر المالكي أن “السعودية تضررت من ظهور ابنة المقبور اكثر مما انتفعت”، مشيرا إلى أن “ظهور ابنة المقبور هي رسالة هزيلة وضعيفة وليست اكثر من مجرد هفوة”.



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