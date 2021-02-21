مطالب نيابية لصرف مبالغ مالية لهذه الشريحة

2021/02/21 | 08:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، اليوم الأحد، الحكومة الى صرف مبالغ مالية لمحدودي الدخل، مبينة ان هؤلاء انقطعت ارزاقهم بسبب الحظر.وقالت اللجنة في بيان، إن “على الحكومة اتخاذ إجراءاتٍ حقيقيةٍ لمحدودي الدخل (العمال والكسبة) الذين يكسبون أرزاقَهم بشكلٍ يومي”، مبينة ان “العمال والكسبة قد انقطعت أرزاقهم بسبب هذا الحظر، وقد يكون سبباً بحدوث فاجعةٍ كبيرةٍ في حال عدم الاكتراث لوضعهم المعيشي وعلينا حماية هذه الشريحة من الجوع أيضاً”.واعربت اللجنة عن تأييدها “للإجراءات الوقائيَّة الصحيَّة لخليَّة الأزمة (الحظر الجزئي والشامل) للحد من تفشّي جائحة كورونا المستجد”، حاثة الحكومة على “الإسراع بوضع الحلول الكفيلة لتقديم منحة طوارئ نقدية لهذه […]

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