العراق يعلق عمل شركة طيران لأجل غير مسمى

2021/02/21 | 08:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت سلطة الطيران المدني العراقية، أمس السبت، تعليق عمل شركة "فلاي بغداد" اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وحتى إشعار آخر....

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