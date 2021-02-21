صحة النجف تعاود استثمار أحد المراقد مكاناً للحجر الصحي (صور)

2021/02/21 | 08:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الأحد، تخصيص مرقد الحكيم، مكاناً للحجر الصحي وعلاج المصابين بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021)، إنه "بسبب الازدياد الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تقرر جعل مرقد شهيد المحراب مكاناً للحجر والعلاج بسعى 250 سريراً".

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