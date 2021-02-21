2021/02/21 | 08:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 80 وفاة و7857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 27983، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2631876.وكانت الوزارة أعلنت يوم الخميس الماضي أن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة بدأت قبل شهر في تركيا.وشرعت أنقرة في حملة التطعيمات في 14 يناير الماضي، بدءا بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تسجل 80 وفاة و7857 إصابة جديدة بفيروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجل 80 وفاة و7857 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسجل 80 وفاة و7857 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).