’’لحفظ حقوق كوادرها’’.. تحرك برلماني لطرح مشروع قانون المدارس الأهليَّة

2021/02/21 | 08:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تستعدُّ لجنة التربية النيابيَّة إلى طرح قانون المدارس الأهليَّة للقراءة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعيَّة، مبينةً أنَّ القانون يشترط تسجيل ملاك المدارس الأهليَّة على قانون العمل لضمان حقوقهمالمستقبليَّة.وقال مقرِّر اللجنة طعمة اللهيبي، في حديث لـصحيفة ”الصباح”: إنَّه إلى "الآن لا يوجد قانون ينظم عمل المدارس الأهليَّة ولا آلية تسجيلها وتنظيمها وفق الأطر العلميَّة، لذلك فإنَّ اللجنة ستباشر بعد انتهاء العطلة التشريعيَّة عرض القانون للقراءة الأولى والثانية تمهيداً لإنهائه ليكونَ هناك قانونٌ ينظِّم عمل هذه المدارس".

وبين أنَّ "مشروع القانون يشترط على المدارس الأهليَّة تسجيل ملاكها التدريسي على قانون العمل للحفاظ على حقوقهم".

وأضاف أنَّ "القانون يحتوي أيضاً الكثير من الأمور منها الحصول على الموافقة المطلوبة لفتح مدرسة أهليَّ".

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