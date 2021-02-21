وزارة الإعمار تحدد موعد افتتاح مشروع ماء النهروان

2021/02/21 | 09:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامّة، اليوم الأحد، عزمها افتتاح مشروع ماء النهروان ببغداد خلال العام الحالي.وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة نجم الحيالي في تصريح صحفي، إن “ملاكات المديرية تمكنت بالتنسيق مع الشركة الهندية من حل الكثير من الاشكالات والمعوقات التي كانت تواجه تنفيذ مشروع ماء النهروان”.وأشار إلى “وصول نسبة […]

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