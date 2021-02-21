2021/02/21 | 09:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت سلطة الطيران المدني في الكويت، تمديد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.وقال حساب الطيران المدني في بيان مقتضب، إنه “بناء على تعليمات السلطات الصحية، تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر”.وأشار البيان إلى “استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تمدد حظر دخول الوافدين من غير مواطنيها حتى إشعار آخر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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