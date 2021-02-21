2021/02/21 | 09:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، أن استلام وتوزيع سلف الموظفين يكون عبر فروع المصرف حصراً.وقال المصرف في بيان، إن “استلام وتوزيع السلف للموظفين، يكون من خلال فروع المصرف حصراً”.وأضاف، “ومنح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية عبر الفرع الرئيسي”، مبينا أن “المصرف اتخذ إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان جديد من الرافدين بشأن سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية ) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان جديد من الرافدين بشأن سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).