2021/02/21 | 09:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع فايسبوك أنّه حذف اليوم الأحد الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار (بورما) بموجب معاييره التي تحظر التحريض على العنف، وذلك بعد يوم من مقتل متظاهرين اثنين عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب الأول من فبراير .

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