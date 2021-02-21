التربية النيابية بصدد طرح قانون المدارس الاهلية

2021/02/21 | 09:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تستعدُّ لجنة التربية النيابيَّة، اليوم الأحد، إلى طرح قانون المدارس الأهليَّة للقراءة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعيَّة، مبينةً أنَّ القانون يشترط تسجيل ملاك المدارس الأهليَّة على قانون العمل لضمان حقوقهم المستقبليَّة.وقال مقرِّر اللجنة طعمة اللهيبي، في تصريح صحفي، إنَّه “إلى الآن لا يوجد قانون ينظم عمل المدارس الأهليَّة ولا آلية تسجيلها وتنظيمها وفق […]

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