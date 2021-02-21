إعادة التّدوير - نادية خلوف

2021/02/21 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف كنت البارحة أرى برنامجاً على التلفزيون السويدي عن قرطاج، كان البرنامج باللغة الإنكليزية ، وعندما انتهى البرنامج عرفت أنه منقول عن محطة بي بي سي الإنكليزية، وأداء تلك المحطة مختلف عن أداء بي بي سي العربية .



صوّروا الحضارة وتطوير بناء السفن ، تخلل البرنامج بعض الكلمات العربية على ألسنة المسؤولين عن بناء لسفينة مثلاً ، وقد تم الحديث عن حضارة ما بين النهرين ، و الحضارة السريانيّة.



البرنامج كان يتحدث ع ......





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