انتفاضة 20 فبراير: دروس متجددة.. - حسن أحراث

2021/02/21 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث مُنعت، بل تعرضت للقمع جل الوقفات المبرمجة لتخليد الذكرى العاشرة لانتفاضة 20 فبراير 2011 المجيدة، ومن بينها وقفة الرباط التي تابعت أطوارها عن كثب.



أتحدث هنا عن انتفاضة 20 فبراير 2011 وليس عن حركة 20 فبراير، والفرق كبير بين الانتفاضة والحركة..



ليس مجال هذا العمل الآن مناقشة هذا الموضوع، يكفي فقط أن أشير الى أن الحركة من خلال مكوناتها وشعاراتها السياسية ابتعدت كثيرا عن أهداف الانتفاضة الشعبية؛ وقد أس ......





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