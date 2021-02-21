بيان جديد من الرافدين بشأن سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية  

2021/02/21 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، أن استلام وتوزيع سلف الموظفين يكون عبر فروع المصرف حصراً.

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وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021)، إن "استلام وتوزيع السلف للموظفين، يكون من خلال فروع المصرف حصراً".

وأضاف، "ومنح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية عبر الفرع الرئيسي"، مبينا أن "المصرف اتخذ إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا".

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