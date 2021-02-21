برنت يهبط دون 63 دولارا للبرميل

2021/02/21 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

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نزلت أسعار النفط اليوم الاحد للجلسة الثانية على التوالي، لتزداد تراجعا عن مستويات بلغتها مؤخرا، إذ بدأت شركات الطاقة في تكساس الاستعداد لاستئناف عمل حقول النفط والغاز التي تأثرت بفعل موجة من الطقس المتجمد وانقطاع الكهرباء.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلية على تراجع إلى 62.72 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليبلغ سعر التسوية 59.24 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ربح برنت نحو 0.5%، وتراجع غرب تكساس الوسيط نحو 0.7 %.

كان الخامان القياسيان ارتفعا هذا الأسبوع لأعلى مستوى في أكثر من عام.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش آند أسوسيتس "نزول الأسعار بهذا القدر الكبير يبدو تصحيحيا ويأتي بعض الشيء داخل سياق التسارع الكبير لزيادة السعر هذا الشهر".

وأفادت بيانات من بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز العاملة للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

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