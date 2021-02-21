تركيا تسجل 80 حالة وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا

2021/02/21 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاحد، تسجيل 80 وفاة و7857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن "إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 27983، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2631876".

وفي يوم الخميس الماضي، قالت وزارة الصحة إن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة بدأت قبل شهر في تركيا.

وشرعت أنقرة في حملة التطعيمات في 14 يناير الماضي، بدءا بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن.

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