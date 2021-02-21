محلل سياسي لـ / نينا / : زيادة عدد قوات حلف الناتو في مقابل الخروج الكامل للقوات الامريكية .. امر مقبول ويمهد لتقارب امريكي ايراني

2021/02/21 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتبر المحلل السياسي عباس الياسري زيادة قوات حلف الناتو في مقابل الخروج الكامل للقوات الامريكية ..امرا مقبولا ويمهد لتقارب امريكي ايراني.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : زيادة عدد قوات الناتو في العراق اذا كان على حساب خروج القوات الامريكية سيكون مقبولا من قبل الجهات المعارضة للتواجد العسكري الاجنبي.واوضح ان : مقبولية التواجد اذا حققت شروطا اخرى ومنها ان تكون زيادة العدد من اجل دعم القوات العراقية في التدريب والدعم اللوجستي وان لا تكون اضافة قوات مقاتلة وكذلك ان تكون هذه الزيارة بطلب من الحكومة العراقية وهي من تحدد الاولويات التي تحتاجها القوات العراقية . واضاف الياسري : ان هذه الخطوة ربما تاتي تمهيدا لتقارب امريكي ايراني يبدأ بعودة المفاوضات حول الملف النووي ورفع العقوبات وانهاء التوتر في العراق والمنطقة وربما تسير الملفات بشكل متوازي . واشار الى ان : انهاء ملف استهداف القوات الامريكية في العراق يعني انهاء لحالة من التوتر بين البلدين التي كانت سببا لمواجهات عديدة بين البلدين كادت ان تصل الى حرب شاملة في عهد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.وكان امين عام حلف الناتو /ينس ستولتنبرغ/ اعلن عن زيادة عدد القوات العاملة للحلف في العراق من 500 الى 4500 خلال الفترة المقبلة وبطلب من الحكومة العراقية لزيادة قدرة قواتها على محاربة الارهاب./انتهى3

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