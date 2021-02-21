الملكي يضيق الخناق على متصدر الليغا الاسبانية بفوز ثمين على بلد الوليد

2021/02/21 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا وهاما أمام بلد الوليد، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جرت على ملعب نيوفو جوسي زورييلا بساعة متاخرة من ليلة الامس، في إطار منافسات الجولة 24 من الليغا.وسجل هدف المباراة الوحيد، البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد في الدقيقة (65)، من رأسية متقنة عقب عرضية الألماني توني كروس.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 21 نقطة في المركز الـ19./انتهى3

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