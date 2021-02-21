وزير الصحة الألماني: بلادنا تمر بمرحلة صعبة بسبب جائحة كورونا

2021/02/21 | 09:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن

اعتقاده بأن بلاده تمر حاليا " بمرحلة

صعبة حقا" لجائحة كورونا.





وخلال نقاش افتراضي عن موضوع التطعيم،

قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة

انجيلا ميركل المسيحي الد

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