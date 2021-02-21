سجن عراقيين اثنين في فنلندا بتهمة التزوير

2021/02/21 | 09:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في فنلندا بسجن امرأة عراقية

حصلت على حق اللجوء مع زوجها السابق

جراء الادعاء كذباً بمقتل والدها، في

قضية شهدت في البداية إدانة المحكمة

الأوروبية لحقوق الإنسان، لهلسنكي.

ودانت محكمة مقاطعة هل

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