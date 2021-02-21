مدرب ليفربول يحدد أسباب سقوط فريقه أمام إيفرتون

2021/02/21 | 09:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن فريقه كان الطرف الأفضل في المباراة التي خسرها أمام جاره إيفرتون 0-2، أمس السبت، في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتلقى ليفربول هدفا مبكرا، في الدقيقة 3، وحاول جاهدا تعديل النتيجة وأتيحت له العديد من الفرص لكن لم تتم ترجمتها إلى أهداف، لتستقبل شباكه هدفا ثانيا […]

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