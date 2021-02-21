المدارس الأهلية وكوادرها على طاولة البرلمان.. قانون جديد سيقلب معادلة العمل

2021/02/21 | 09:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغدادتستعدُّ لجنة التربية النيابيَّة إلى طرح قانون المدارس الأهليَّة للقراءة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعيَّة، مبينةً أنَّ القانون يشترط تسجيل ملاك المدارس الأهليَّة على قانون العمل لضمان حقوقهم المستقبليَّة.

وقال مقرِّر اللجنة طعمة اللهيبي، في حديث لـصحيفة ”الصباح”: إنَّه إلى “الآن لا يوجد قانون ينظم عمل المدارس الأهليَّة ولا آلية تسجيلها وتنظيمها وفق الأطر العلميَّة، لذلك فإنَّ اللجنة ستباشر بعد انتهاء العطلة التشريعيَّة عرض القانون للقراءة الأولى والثانية تمهيداً لإنهائه ليكونَ هناك قانونٌ ينظِّم عمل هذه المدارس”.

وبين أنَّ “مشروع القانون يشترط على المدارس الأهليَّة تسجيل ملاكها التدريسي على قانون العمل للحفاظ على حقوقهم”.

وأضاف أنَّ “القانون يحتوي أيضاً الكثير من الأمور منها الحصول على الموافقة المطلوبة لفتح مدرسة أهليَّ”.

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