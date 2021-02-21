غوتيريش يدين استخدام القوة المميتة في ميانمار

2021/02/21 | 09:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام "القوة المميتة" في ميانمار، حيث فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين مناهضين للانقلاب، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وكتب غوتيريش على "تويتر" "أنا أدين استخدام العنف المميت في بورما"، مشددا على أن "استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول".

وأضاف: أن "لكل فرد الحق في التجمع السلمي.



أدعو جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى حكومة مدنية".

وقتل متظاهران وأصيب نحو 30 آخرين، حين أطلقت قوات الأمن الرصاص على تظاهرة مناهضة للجيش في ماندالاي في وسط البلاد، في أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.

وسُجل هذا التصعيد غداة وفاة الشابة ميا ثواتي ثواتي خاينغ (20 عاما) العاملة في محل بقالة، إثر إصابتها بالرصاص في 9 فبراير.

ونزل آلاف المحتجين، من بينهم ممثلون عن أقليات عرقية بالزي التقليدي، من جديد إلى شوارع رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، مطالبين بإعادة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإبطال الدستور الذي يخدم العسكريين.

‌PUKmedia وكالات

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