2021/02/21 | 09:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

​ناصع البياض، تعلوه قبعة بيضاء يخرج من جانبيها قليل من شعر ناصع البياض لرجل دين سبعينى، يتخلله من ...

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