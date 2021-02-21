مقتل لاجىء عراقي وإصابة آخر بإطلاق نار في دولة مجاورة

2021/02/21 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، عن مقتل لاجئ عراقي وإصابة آخر بإطلاق الرصاص عليهما من قبل مجهولين في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

وجاء في تغريدة لها عبر "تويتر" اليوم، 21 شباط 2021، أنه "لا تزال الجرائم تتصاعد داخل مخيم الهول من قبل خلايا الاغتيال التي لا تزال تنفذ عملياتها الإرهابية في المخيم، حيث أطلقت الخلايا النار على لاجئ عراقي عمره 30 عاما أمس السبت وقتلته، فيما أصيب لاجئ عراقي آخر عمره 55 عاما بجروح".

ووأفاد مصدر أمني داخل مخيم الهول، بأنه "عثر أمس السبت على جثة اللاجئ العراقي (أبو عمار) وقد قتل بعدة طلقات في الصدر صباح أمس، فيما أصيب اللاجئ العراقي الاخر ويدعى صباح جاسم محمد بطلق ناري في البطن من قبل مجهولين".

ويشهد مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة السورية، تصاعدا كبيرا في عمليات القتل منذ مطلع العام 2021 والتي تقف خلفها خلايا تنظيم داعش داخل المخيم بحسب مسؤولين في المخيم، ومنذ بداية العام الجديد شهد المخيم 21 جريمة قتل، 14 منهم من اللاجئين العراقيين بينهم طفل و3 نساء.

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