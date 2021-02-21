بعد فرض الحظر الشامل.. مطالبات بصرف منحة نقدية لهذه الشريحة

2021/02/21 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الأحد، الحكومة بتقديم منحة طوارىء نقدية لذوي الدخل المحدود، داعية إلى اتخاذ إجراءات حقيقية بخصوص هذه الشرائح.

وأكدت اللجنة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم، 21 شباط 2021، تأييدها للإجراءات الوقائية الصحية لخلية الأزمة (الحظر الجزئي والشامل) للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد، فيما أشارت إلى ان "العمال والكسبة قد انقطعت أرزاقهم بسبب هذا الحظر، وقد يكون سببا بحدوث فاجعة كبيرة في حال عدم الاكتراث لوضعهم المعيشي وعلينا حماية هذه الشريحة من الجوع أيضا".

وحثت الحكومة على "الإسراع بوضع الحلول الكفيلة لتقديم منحة طوارئ نقدية لهذه الأسر الفقيرة والعمال حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة، فعليها أن تحافظ على قوت المواطنين اليومي والنظر لهذا الموضوع بشكل جاد وسريع، مثلما تحافظ على صحة المواطنين".

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