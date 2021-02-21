خبيرة تنفي علاقة الخبز الأسود بزيادة الوزن وتعدد فوائده الغذائية

2021/02/21 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نفت خبيرة روسية، اعتقادا شائعا حول العلاقة بين الخبز الأسود وزيادة الوزن، في الوقت الذي عرضت فيه فوائد هذا الخبز.وأكدت الخبيرة مارينا كوستيوتشينكو، مديرة معهد البحث العلمي لمنتجات المخابز، بأن الاستهلاك المنتظم لخبز الجاودار، يساعد على الوقاية من الأمراض وعلى عكس الاعتقاد السائد، لا يؤدي إلى السمنة.ونفت الخبيرة الادعاء بأن تناول الخبز […]

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