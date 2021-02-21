2021/02/21 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وضع تصنيف “غلوبال فاير باور” لعام 2021 الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة، ولم تظهر أي دولة عربية ضمن المراتب العشر الأولى وفق التصنيف.واعتمد موقع غلوبال فاير باور في تصنيفه على 50 عاملا ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق السادس عربيا.. تعرف على اقوى جيوش العالم في 2021) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق السادس عربيا.. تعرف على اقوى جيوش العالم في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).