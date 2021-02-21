الصحة العراقية تطرح ’خطة مركزية’ لتوزيع لقاحات كورونا

2021/02/21 | 09:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، إعداد خطة مركزية لتحديد منافذ توزيع لقاح كورونا.

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وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (21 شباط 2021) إن "وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بشأن منافذ التلقيح وسيتم عرض تفاصيل الخطة على المواطنين"، مبيناً أنه "سيتم توزيع نسبة اللقاحات على عدد من المنافذ".

وأضاف أن" لقاح فايزر سيخزن في المستشفيات العامة في بغداد والمحافظات كونه يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة"، لافتاً إلى أن "هذه المستشفيات ستكون هي منافذ التلقيح".

وتابع الحلفي أنه "وفي ما يتعلق باللقاحات الأخرى التي لا تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة فسيتم توزيعها على المراكز الصحية وحسب الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية".

وأشار الى أنه "تم تدريب الكوادر الصحية لاستخدام اللقاحات، ونحن بانتظار وصول اللقاح خلال أسبوع ".

وحذر وزير الصحة حسن التميمي، السبت، من التزايد المستمر في مؤشر اصابات كورونا، مؤكدا أن نحو 3 ملايين جرعة ستصل للعراق.

وقال التميمي (20 شباط 2021)، إن "البلاد تشهد ارتفاعا في الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين ونحذر منها".

وأكد "نراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي ولاحظنا التزاماً من قبل المواطنين بارتداء الكمامة".

واشار الى ان "أغلب الإصابات بالسلالة الجديدة وقلقون من ارتفاعها"، مبينا "أغلقنا العديد من الصيدليات التي تتلاعب باسعار الكمامات".

ولفت الى ان "الأسبوع الأخير من شهر شباط سيصل لقاح كورونا للعراق بكمية 3.4 مليون جرعة"، مؤكدا أن "الأولوية باللقاح لمنتسبي الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن".

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