إيران تعدم 1.4 مليون دجاجة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور

2021/02/21 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الإيرانية، إعدام 1.4 مليون دجاجة على الأقل في البلاد بسبب رصد تفشي إنفلونزا الطيور، ولمنع انتشار العدوى.

وقال مدير الهيأة البيطرية الإيرانية، علي عسكر مكانالي، في تصريح صحفي، إن "الدواجن تم إتلافهما بسبب مخاوف من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 شديد العدوى".

وأوضح، أن "معظم الدواجن التي تم إتلافها كانت في محافظة خراسان الجنوبية"، مشيرا إلى أن "الفيروس انتشر سريعا في دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا حول مزرعة لأن أصحابها قرروا إخفاء التفشي عن السلطات".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "انتشار الفيروس بات الآن تحت سيطرة السلطات"، مشددا على أنها "لا تخطط لمواصلة التخلص من الدواجن حاليا".

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