انقاذ عائلة باخماد حريق في قضاء الهندية في كربلاء

2021/02/21 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اخمدت مفارز الدفاع المدني في كربلاء ومفاز قسم شرطة الهندية حريقا اندلع في ثلاث بنايات داخل قضاء الهندية.وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ان البنايات تحتوي على عدة أسواق وشقق سكنية وفرن للخبز ومحال متعددة.واضافت انه تم انقاذ عائلة بالكامل واخماد وحصر النيران ومنعها من انتشارها الى باقي السوق وتحجيم الخسائر واطفاء الحريق الذي كاد أن يمتد لمساحات واسعة لو لا تدخل الأجهزة الأمنية وابطال الدفاع المدني./انتهى3

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