اسعد العبادي لـ / نينا / : الشعب يريد موازنة تطبيق لاموازنة ارقام كبيرة بدون فائدة

2021/02/21 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون اسعد العبادي ان الشعب يريد موازنة تطبيق لاموازنة ارقام كبيرة بدون فائدة او تنفيذ على ارض الواقع.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : التأخير او التأخر بالتصويت على اقرار الموازنة بعد اعلان الحكومة بالتعديل لايوثر سلباً على العكس انه دلالة واضحة على ان هنالك مناقشات وحوارات أنتجت وما زالت تنتج .واضاف العبادي : ان المحصلة النهائية المنشودة ينبغي ان تكون موازنة قادرة على تلبية متطلبات المواطنين وليست أرقاما ومبالغ تذكر في النص ولا تطبق على ارض الواقع.وكانت الحكومة اعلنت عن تشكيل لجنة لمناقشة تعديلات البرلمان على موازنة العام الحالي./انتهى3

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