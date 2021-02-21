هل نستحقُّ كورونا وما يليها؟ - فاطمة ناعوت

2021/02/21 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialلم أعبأ يومًا بمعرفة ما إذا كان فيروس كوڤ-;-يد19، وما تبعه من فيروسات شرسة، "طبيعيًّا أم مصنّعًا”.



فتلك مَهمّة علماء دراسة الفيروسات Virologists.



لكن ما يعنيني حقًّا أمورٌ ثلاثة.



أولا: إدراك أن العالمَ في كارثة حقيقية غيّرت وجه الحياة عن الصورة الطبيعية التي عرفناها قبل عام 2019.



وثانيًا: الأمل في الخروج من الكارثة ليعودَ للعالم سلامُه المفقود.



وثالثًا: أن "ننظر ......





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