هل نستحقُّ كورونا وما يليها؟ - فاطمة ناعوت

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialلم أعبأ يومًا بمعرفة ما إذا كان فيروس كوڤ-;-يد19، وما تبعه من فيروسات شرسة، "طبيعيًّا أم مصنّعًا”.
فتلك مَهمّة علماء دراسة الفيروسات Virologists.
لكن ما يعنيني حقًّا أمورٌ ثلاثة.
أولا: إدراك أن العالمَ في كارثة حقيقية غيّرت وجه الحياة عن الصورة الطبيعية التي عرفناها قبل عام 2019.
وثانيًا: الأمل في الخروج من الكارثة ليعودَ للعالم سلامُه المفقود.
وثالثًا: أن "ننظر ......
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