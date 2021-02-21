الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “داعش” في تلعفر

2021/02/21 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن الإطاحة بأحد عناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر فلول “ داعش” الإجرامي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى”.وأضاف البيان، أن “ذلك جاء بعد ورود معلومات أمنية دقيقة عن تواجد احد عناصر داعـش الارهابـي في قضاء تلعفر ، حيث قامت القوة بالقاء القبص عليه وفق المادة 4 إرهاب”.



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