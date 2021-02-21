أسعار النفط تتخطى عتبة 63 دولاراً للبرميل

2021/02/21 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أنهت أسعار النفط الأسبوع ، تعافيها اللافت لتبلغ ذروة 13 شهرا وتتخطى عتبة 63,43 دولارا للبرميل ، حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 2.5 بالمائة خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة ، مسجلة أعلى مستوياتها ، بعدما أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإمدادات بما ينسجم مع تعهداتهم.

في هذا السياق ، ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن خام برنت واصل مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوياته منذ 20 جانفي من العام الماضي ، إذ ارتفع 89 سنتا أو ما يعادل 1,4 بالمائة.

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