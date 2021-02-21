الصحة تطرح خطة مركزية لتوزيع لقاحات كورونا

2021/02/21 | 10:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، إعداد خطة مركزية لتحديد منافذ توزيع لقاح كورونا.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير في تصريح صحفي، إن “وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بشأن منافذ التلقيح وسيتم عرض تفاصيل الخطة على المواطنين”، مبيناً أنه “سيتم توزيع نسبة اللقاحات على عدد من المنافذ”.وأضاف أن” لقاح فايزر […]

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