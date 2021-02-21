“فيس بوك” يحذف صفحة جيش ميانمار

2021/02/21 | 10:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال فيس بوك إنه حذف اليوم الأحد الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار، بموجب معاييره التي تحظر التحريض على العنف وذلك بعد يوم من مقتل متظاهرين اثنين، عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب الأول من فبراير(شباط) الجاري.

وقال ممثل لفيس بوك في بيان “تماشياً مع سياساتنا العالمية، حذفنا صفحة فريق معلومات تاتمادا من فيس بوك بسبب الخرق المتكرر لمعايير أوساطنا التي تحظر التحريض على العنف”.

ويشتهر جيش ميانمار باسم تاتمادا، ولم تعد صفحته متاحة اليوم الأحد، ولم يرد المتحدث العسكري على اتصال هاتفي للحصول على تعليق.

وقال موظفون في أجهزة الطوارئ إن اثنين قتلا في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار أمس السبت، عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير(شباط) الجاري، وذلك في أكثر الأيام دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.

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