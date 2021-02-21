2021/02/21 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

وصل وفد من الفاتيكان إلى محافظة ذي قار، صباح اليوم الأحد، تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس في آذار المقبل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "وفدا من الفاتيكان، وصل صباح اليوم إلى محافظة ذي قار، لإكمال الاستعدادات الخاصة بزيارة البابا فرنسيس إلى المحافظة والذهاب إلى مدينة أور التاريخية".

وتتحدث مصادر حكومية، أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، ستكون في موعدها المحدد بشهر آذار المقبل، ويتخللها جدول حافل بالزيارات من بينها محافظة النجف للقاء المرجع الأعلى علي السيستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد الفاتيكان الممهد لزيارة البابا يصل إلى ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد الفاتيكان الممهد لزيارة البابا يصل إلى ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).