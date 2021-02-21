2021/02/21 | 10:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وفد بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى محافظة ذي قار، تمهيدا لزيارة البابا في آذار المقبل.وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن “وفد الفاتيكان يصل إلى ذي قار”.وفي 11 من شباط الحالي، وصل إلى مطار النجف الدولي في، وفد من الفاتيكان، تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس إلى مدينة النجف.وأكد الفاتيكان في وقت سابق […]

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