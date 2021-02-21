النفط ينخفض دون 63 دولاراً للبرميل

2021/02/21 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط اليوم الأحد،

انخفاضاً للجلسة الثانية على التوالي،

إذ بدأت شركات الطاقة في تكساس

الاستعداد لاستئناف عمل حقول النفط

والغاز التي تأثرت بفعل موجة من الطقس

المتجمد وانقطاع الكهرباء.

وأنهت

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