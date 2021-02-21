وفد البابا فرنسيس الفاتيكان يصل محافظة ذي قار

2021/02/21 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى

محافظة ذي قار.

ونقلت مصادر مطلعة ان " وفد البابا

فرنسيس الفاتيكان وصل قبل قليل تمهيدا

لزيارة البابا فرنسيس إلى مدينة اور /

الناصرية في آذار المقبل".

وأوضحت، أنه "

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