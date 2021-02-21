بالصور:حريق كبير يلتهم عدد من الابنية في احد اسواق قضاء طوريج بكربلاء مع انقاذ عائلة كاملة (مصور)

2021/02/21 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الدفاع المدني في قضاء

الهندية التابع لمحافظة كربلاء المقدسة

وبدعم دفاع مدني مركز المحافظة ومفاز

قسم شرطة الهندية وفصيل طوارئ قسم شرطة

الهندية والأجهزة الأمنية من أخماد

حريق كبير نشب في ثل

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